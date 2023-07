Storing bij Rabobank voorbij: klanten kunnen weer geld overmaken

De storing bij de Rabobank is voorbij, meldt de bank op Twitter. Door de storing, die dinsdag rond het middaguur voor het eerst werd gemeld, konden klanten geen transacties afronden en dus geen geld overboeken.

Hierdoor was het niet of nauwelijks mogelijk om geld over te maken. Ook betalen via bijvoorbeeld iDEAL deed het niet meer. De problemen waren om 17.15 uur weer verholpen.