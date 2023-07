Risico's van AI komen voor het eerst ter sprake in de VN-Veiligheidsraad

Door de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie met programma's als ChatGPT en Midjourney moeten ook de risico's in kaart worden gebracht. Dinsdag komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor het eerst bij elkaar om daarover te praten.

Tijdens de bijeenkomst in New York komen allerlei experts op het gebied van AI bij elkaar om over de mogelijke gevaren te praten. Het Verenigd Koninkrijk heeft het gesprek georganiseerd. Het land wil optreden als leider bij het reguleren van kunstmatige intelligentie.

Het VK ziet veel positieve mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie, maar vreest ook voor wapens die met AI worden uitgerust. Die zouden dan zelf kunnen besluiten om een doelwit te beschieten.

Secretaris-generaal António Guterres van de VN is dinsdag ook aanwezig bij de bijeenkomst. Hij waarschuwde al eens voor de risico's van de snelle ontwikkeling van AI-technologie. "De alarmbellen die afgaan rondom de nieuwste vorm van AI zijn oorverdovend", zei hij vorige maand.

Guterres zegt dat de waarschuwingen zeer serieus genomen moeten worden. "Wetenschappers en experts roepen de wereld op om iets te doen", zei hij. "AI kan net zo bedreigend zijn voor de mensheid als een nucleaire oorlog."

De secretaris-generaal laat uitzoeken welke rol de VN kan spelen bij het beperken van die risico's. Hij schaarde zich ook al achter een voorstel van experts om een internationale AI-toezichthouder op te richten.

Risico's van AI baren iedereen zorgen

Overheden overal ter wereld zijn bezig om de opkomst van kunstmatige intelligentie in goede banen te leiden. De technologie kan een grote impact hebben op de samenleving, onder meer op economisch- en veiligheidsgebied. Daarom zijn er afspraken nodig.

In Europa wordt al aan regels gewerkt in de nieuwe AI-wet. Die wet moet ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie in de EU op een verantwoorde manier wordt gebruikt. AI-systemen worden volgens deze regels gecontroleerd op mogelijke schendingen van mensenrechten. Ook wordt bekeken of ze niet discrimineren.