Facebook en Instagram mogen niet meer gericht adverteren in Noorwegen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Moederbedrijf Meta mag in Noorwegen tijdelijk geen gerichte reclames meer plaatsen op zijn platforms Facebook en Instagram. Volgens de Noorse privacytoezichthouder Datatilsynet gebeurt dat op een illegale manier.

Het verbod gaat op 4 augustus in en duurt aanvankelijk drie maanden. Als Meta zich niet aan de regels houdt, kan het bedrijf een boete van omgerekend zo'n 89.000 euro per dag riskeren. Facebook en Instagram blijven wel gewoon actief in Noorwegen.