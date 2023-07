Nederlander ontving door tikfout jarenlang mails van Amerikaanse leger

Miljoenen e-mails van het Amerikaanse leger zijn door een typefout naar domeinnamen in Mali gestuurd die door een Nederlander werden beheerd. Ook gevoelige informatie werd naar verkeerde adressen gestuurd.

De Nederlandse techondernemer Joost Zuurbier beheerde het domein .ml sinds 2013. Het domein is vergelijkbaar met wat .nl is voor Nederland, maar dan voor het West-Afrikaanse land Mali.

Sinds deze week is het .ml-domein in handen van de Malinese overheid, omdat het tienjarig contract van Zuurbier verloopt. Dat betekent ook dat Mali nu toegang krijgt tot de verkeerd verzonden mailtjes. En dat is niet handig, schrijft FT, want Mali onderhoudt nauwe banden met Rusland.