Uit met de pret: Europeanen kunnen niet meer posten op Threads

Europeanen met een account op Twitter-concurrent Threads kunnen sinds vrijdag geen berichten meer plaatsen. De app is officieel nog niet beschikbaar in de Europese Unie, maar veel Europeanen gebruikten de app via een omweg alsnog.

Threads werd een week geleden uitgebracht door Instagram, maar nog niet in de meeste Europese landen. Het bedrijf heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen uit de EU toegang krijgen tot de app. Dat bevestigt een woordvoerder van Instagram-moederbedrijf Meta aan NU.nl na berichtgeving van Bright.

Met een omweg konden mensen uit de EU Threads toch downloaden uit bijvoorbeeld de Amerikaanse App Store. Daarna konden ze de app volledig gebruiken.

Maar nu Meta de teugels heeft aangespannen, kunnen Europeanen geen berichten meer plaatsen. Daarnaast zijn de berichten op hun profiel niet meer te zien.

Ook een VPN gebruiken werkt niet altijd. Maar de app is niet helemaal onbruikbaar. Zo zijn berichten op de algemene tijdlijn nog wel te bekijken.

Volgens de woordvoerder blijft Europa een belangrijke markt voor Meta. "We hopen Threads hier in de toekomst wel beschikbaar te maken."

Strenge regels houden Threads uit EU

In Europa moeten mensen langer wachten op de Twitter-concurrent van Instagram. Dat komt door de Digital Markets Act.

Deze wet legt grote techbedrijven strenge regels op. Een van de regels is dat techbedrijven niet zomaar gebruikersinformatie mogen hergebruiken in andere apps. Door de koppeling van een Instagram-account met de Threads-app gebeurt dat wel.