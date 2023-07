India lanceert onbemande ruimtemissie naar de maan

India heeft vrijdag de onbemande maanmissie Chandrayaan-3 gelanceerd. Als alles goed gaat, komt de maanlander in de tweede helft van augustus aan op de maan.

India hoopt het vierde land te worden dat een gecontroleerde landing uitvoert op het maanoppervlak. De Chandrayaan-3 is onderweg naar de zuidpool van de maan. De lander is ongeveer 2 meter lang en heeft een robotrover bij zich. Die gaat twee weken lang experimenten uitvoeren op de maan.

In 2020 probeerde India het ruimtevaartuig Chandrayaan-2 op de maan te laten landen, maar dat mislukte. De Chandrayaan-1 draaide in 2008 in een baan rond de maan en stortte vervolgens opzettelijk op het maanoppervlak.

De Indiase premier Narendra Modi vindt het ruimtevaartprogramma belangrijk en probeert er zoveel mogelijk investeringen voor binnen te halen. Sinds 2020 is het aantal start-ups in de ruimtevaart in het land verdubbeld. Dit is het eerste grote project sinds dat jaar. De Chandrayaan-3 kostte zo'n 67 miljoen euro.