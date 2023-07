Met de komst van Bard zijn de drie grootste AI-chatbots van het moment nu beschikbaar in Nederland. Gaan deze chatbots de zoekmachines vervangen? En gaan ze veranderen hoe wij in de toekomst het internet gebruiken?

Bard is de nieuwste van de grote taalmodellen die we in Nederland kunnen gebruiken. ChatGPT (van het bedrijf OpenAI) en Bing AI (te gebruiken in de Edge-browser van Microsoft) zijn al langer beschikbaar.

Als gebruiker kun je deze chatbots vragen wat je wil en ze allerlei opdrachten geven. Je vraagt ze bijvoorbeeld te helpen bij een schoolopdracht, of naar een recept op basis van ingrediënten die nog in je kast liggen. De AI-bot put vervolgens uit zijn trainingsdata om een zo goed mogelijk antwoord te geven.

Dat klinkt alsof het uitgebreide en snellere zoekmachines zijn. Anders dan googelen naar antwoorden, waarbij je nog op linkjes moet klikken en artikelen moet lezen, rollen de antwoorden direct uit de chatbots. Waarom zou je dan ooit nog naar een website gaan?

Bing heeft streepje voor op ChatGPT

Het is grotendeels geheim hoe de algoritmes achter de chatbots precies werken. Na een vraag krijg je een antwoord, maar daarbij is het onduidelijk hoe de bot tot dat antwoord is gekomen. Wel is duidelijk dat Bard, Bing en ChatGPT alle drie op een verschillende manier werken en dus ook met andere resultaten komen.

De chatbots zijn gratis te gebruiken. Al heeft ChatGPT ook een betaalde variant met meer functies en snellere antwoorden. Bing gebruikt een versie van het GPT-taalmodel, maar put ook uit informatie op het internet.

Daarmee heeft Bing een streepje voor op ChatGPT, dat alleen werkt met trainingsinformatie tot 2021. Dat betekent dat het taalmodel niets kan vertellen over gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar.

Bard werkt met een eigen model van Google: LaMDA. Deze chatbot is verbonden aan het internet en kan op die manier actuele informatie opzoeken.

ChatGPT is vaak uitgebreid, maar redelijk traag

Hoewel ChatGPT en Bing op hetzelfde model draaien, komen ze toch met verschillende antwoorden. Bing is meestal zeer bondig, waarschijnlijk omdat hij in de eerste plaats werkt als zoekhulp. De chatbot komt met linkjes op de proppen, zodat je kunt doorklikken naar de bron voor meer informatie. ChatGPT is vaak uitgebreid, maar redelijk traag.

Bard is eveneens uitgebreid, maar is het snelst van de drie. Wel is opvallend dat de chatbot nog veel fouten maakt. Zo zegt Bard dat de iPhone 14 waarschijnlijk in september 2023 wordt uitgebracht, terwijl hij al sinds vorig jaar op de markt is. Alleen Bing geeft beknopt de juiste informatie over de iPhone 14. ChatGPT weet niets over de telefoon, omdat de trainingsdata niet verder gaan dan 2021.

De chatbots kunnen ook helpen een uitnodiging voor een etentje vriendelijk af te slaan. Dat doen ze alle drie op een andere manier, al klinken ze allemaal afstandelijk.

ChatGPT

Bard

Bing

Wortels, ui en aardappelen

Verder vragen we de chatbots ook naar gerechten die je kan maken met aardappelen, ui en wortel. Bard en Bing koppen hem in met prima basisrecepten voor hutspot. Bard geeft zelfs nog enkele tips voor variaties op het gerecht.

ChatGPT kiest voor een andere optie. "Gestoofde Wortelen en Aardappelen met Ui", noemt de chatbot het. Bij ChatGPT wordt niets gestampt.

Andere opdrachten worden eveneens met wisselend succes uitgevoerd. Al gaat rekensommen oplossen heel goed. Ze geven daarbij zelfs uitleg over hoe ze tot de oplossing zijn gekomen.

Een boek samenvatten gaat nog wel eens mis. Zo verzint Bard een compleet nieuw verhaal over De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst. Terwijl Bing geen samenvatting maakt, maar de thema's uit het boek op een rij zet. ChatGPT heeft wederom geen flauw idee: het boek is te nieuw. Maar het bedenkt in elk geval niet zomaar iets.

Soms klopt de informatie (grotendeels), maar maakt de chatbot wel een selectie van de inhoud. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg werd door Bard bijvoorbeeld opgehemeld als "visionair entrepreneur", maar de schandalen rondom Facebook werden niet genoemd.

Bard over Mark Zuckerberg

Ultieme AI-chatbot bestaat nog niet

Op dit moment doen de drie populairste AI-bots verschillende dingen goed en fout. Bing is de beste zoekhulp, maar is erg beknopt. ChatGPT heeft heel uitgebreide functies, maar is niet up-to-date. En Bard is razendsnel, maar zit er te vaak naast in zijn informatievoorziening. Daar is Google trouwens zelf wel eerlijk over. Het bedrijf noemt Bard op het moment nog een experiment.