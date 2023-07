In 2022 bijna drie keer minder meldingen van kinderporno dan jaar ervoor

Delen via E-mail

In 2022 zijn er bijna drie keer minder meldingen van kinderporno geregistreerd dan het jaar ervoor. De belangrijkste reden daarvoor is de toegenomen druk op aanbieders van kinderporno.

Dat meldt Offlimits, de nieuwe naam van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), donderdag. Vorig jaar kwamen er 145.000 meldingen bij de organisatie binnen. In 2021 waren dat er nog 414.000.

Hosters zijn meer dan in voorgaande jaren bereid om seksueel beeldmateriaal van minderjarigen op het internet te bestrijden. Een belangrijke reden daarvoor zijn strengere regels, meldt Offlimits. Zo kunnen hosters nu boetes krijgen van de in oprichting zijnde autoriteit kinderporno.

Daarnaast heeft het programma 'Kindveilig Internet' zijn vruchten afgeworpen. Dat was een initiatief van Ferd Grapperhaus, voormalig minister van Justitie en Veiligheid.

Dat het aantal meldingen afgelopen jaren fors is gedaald, wil niet zeggen dat kinderporno over de hele linie is afgenomen. Veel hostingpartijen verlaten Nederland om zich elders te vestigen, vooral buiten de Europese Unie.