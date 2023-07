Medische chatbot van Google slaagt voor examen geneeskunde

Delen via E-mail

Een medische chatbot van Google heeft een voldoende gehaald voor een Amerikaans medisch examen. De chatbot wordt door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven. Wel blijkt uit onderzoek dat de antwoorden van het AI-programma Med-PaLM nog steeds achter bleven bij die van menselijke artsen.

Onderzoekers van Google lieten het programma het 'USMLE-examen' met meerkeuzevragen afleggen. Med-PaLM haalde een score van 67,6 procent, is te lezen in een publicatie in het tijdschrift Nature.