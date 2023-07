Mensen op internet trekken beelden van Bee Movie over om film te kopiëren

Het kunstcollectief MSCHF heeft mensen opgeroepen om 65.244 beelden uit de animatiefilm Bee Movie over te trekken. Van die tekeningen wordt een gratis remake gemaakt: The Free Movie.

Mensen die wilden meewerken konden via een online programma een beeld uit de film overtrekken met één simpele lijn. Dat gebeurde razendsnel; inmiddels zijn alle beelden uit de film getekend.

Op de website van The Free Movie is al een voorvertoning van de creaties van mensen te zien. Niet iedereen heeft een getrouwe kopie getekend. De mensen die hun verbeelding de vrije loop hebben gelaten, hebben vooral schunnige tekeningen gemaakt.

MSCHF noemt The Free Movie een handgetekende navertelling van de volledige Bee Movie. Het kunstcollectief wil een statement maken tegen tech- en mediabedrijven die hun grip op auteursrechtelijk beschermd werk verstevigen.

Volgens MSCHF is het geen goede ontwikkeling dat streamingplatforms steeds films en series verwijderen en dat ook digitale aankopen van mensen kunnen verdwijnen of onbruikbaar kunnen worden.

"Piraterij wordt gezien als iets wat niet mag, maar wat als het de enige manier is om een archief te bewaren?", vraagt het collectief zich volgens Mashable af. The Free Movie is volgens de website dan ook piraterij door middel van crowdsourcing.

In lijn met De Nachtwacht op Reddit

Dit project ligt wat MSCHF betreft in lijn met eerdere grote online kunstprojecten waarvoor mensen samenkwamen om iets te maken. Zoals Reddit's Place, waar Nederlanders het volledige schilderij De Nachtwacht namaakten door pixels in te kleuren.

Het is de bedoeling dat The Free Movie uiteindelijk online wordt geplaatst en gratis kan worden bekeken. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend.