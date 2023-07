AI-chatbot Bard van Google nu ook beschikbaar in Nederland: wat kun je ermee?

Googles ChatGPT-concurrent Bard is vanaf nu beschikbaar in Nederland én in de Nederlandse taal. De chatbot kan onder meer vragen beantwoorden en e-mails schrijven.

Bard is via een aparte pagina te gebruiken. De chatbot maakt dus nog geen onderdeel uit van de zoekmachine, al maakt hij daar wel gebruik van om tot zijn antwoorden te komen.

Net als bij ChatGPT kun je Bard allerlei opdrachten geven. Zo zijn er gesprekken mee te voeren, kan Bard helpen met wiskundeproblemen en fouten uit programmeertaal vissen. De chatbot kan daarnaast opstellen schrijven of een opzet verzinnen voor een roman.

Google ziet Bard als een hulpmiddel om ideeën uit te werken en productiviteit te stimuleren. Vanuit de chatbot kun je overigens ook direct een zoekopdracht via Google uitvoeren om (de bronnen van) antwoorden te controleren.

Bard heeft naast een Nederlandse beschikbaarheid ook nieuwe functies gekregen. Zo zijn antwoorden van de chatbot voortaan ook te beluisteren. Daarnaast kun je aangeven in welke lengte en stijl Bard moet antwoorden en kan de chatbot overweg met afbeeldingen.

Europa moest iets langer wachten op Bard

Google bracht Bard in mei al in 180 landen uit. Europa moest iets langer wachten op de chatbot. "Een product als Bard willen we natuurlijk goed aanpassen aan de lokale omstandigheden", zei topman Sundar Pichai. "De regelgeving verschilt per land."

Het bedrijf zegt voorzichtig en zorgvuldig te zijn met het beschikbaar maken van AI-technologie. "Daarom is voor de lancering van Bard samengewerkt met verschillende experts, beleidsmakers en autoriteiten", meldt Google.

In een nieuwe Bard Privacy Hub kun je bekijken welke gegevens Google gebruikt om Bard te laten werken. Ook kun je je privacyinstellingen aanpassen. Zo is aan te geven hoelang Bard je gegevens mag bewaren in je Google-account. Het gaat daarbij onder meer om het opslaan van gevoerde gesprekken en je locatie. Dat is standaard achttien maanden, maar kan veranderd worden in bijvoorbeeld drie maanden of drie jaar.