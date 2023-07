NU+ Waar moet je op letten bij het kopen van een powerbank?

Het is erg vervelend als je tijdens een reis met een lege smartphone-accu komt te zitten. Zeker als er geen stopcontact in de buurt is. Een powerbank kan de oplossing zijn. Maar welke kies je?

Een powerbank is een apparaat met een grote batterij erin. Daarmee kun je bijvoorbeeld je smartphone of tablet opladen. Er zijn ook draagbare opladers die zelfs een laptop van stroom kunnen voorzien. Op het oog lijken alle powerbanks op elkaar. Maar toch is er heel wat te kiezen, vertelt Willem de Moor van technologiesiteTweakers aan NU.nl. "Het eerste waarop je moet letten is de capaciteit van de ingebouwde batterij. Meestal geldt: hoe hoger de capaciteit, hoe beter." Veel powerbanks hebben een capaciteit van 20.000 milliampère-uur (mAh). Dat is op papier ongeveer vier keer zoveel als de accu in je smartphone. In praktijk kun je daarmee je telefoon twee tot drie keer helemaal opladen. Er zijn ook powerbanks met een grotere capaciteit. "Maar let op", waarschuwt De Moor. "Als je powerbank een capaciteit van meer dan 27.000 mAh heeft, mag je hem niet meenemen in het vliegtuig." Snel weer door bij een lege accu Als je onderweg een lege smartphone hebt, wil je die het liefst zo snel mogelijk weer opladen. Veel telefoons bieden een snellaadfunctie. Maar bijna elke smartphonefabrikant gebruikt daarvoor zijn eigen snelle oplaadtechniek. "Daarom is het handig om te kiezen voor een powerbank die de snelle oplaadtechniek in jouw telefoon ondersteunt", zegt De Moor. "Zonder die techniek duurt het ongeveer drie uur om je telefoon op te laden, met een snelle oplaadfunctie in sommige gevallen maar dertig minuten." Opladen met dezelfde kabel als voor je smartphone Bij de aanschaf van een draagbare oplader moet je daarnaast letten op de poort waarmee je de powerbank zelf kunt opladen. "De powerbanks van sommige fabrikanten werken nog met uitsluitend een ouderwetse micro-USB-aansluiting", legt De Moor uit. "Dan duurt het opladen zes tot acht uur. Als back-up methode naast een moderne aansluiting kan het natuurlijk geen kwaad." Je kunt daarom volgens de expert van Tweakers beter kiezen voor draagbare opladers die je met een USB-C-kabel kunt opladen. Dat is dezelfde kabel die nu voor de meeste telefoons wordt gebruikt. Over het algemeen kunnen powerbanks daarmee sneller worden opgeladen. Indicatorlampjes of een beeldscherm? De meeste powerbanks geven met lampjes of een klein beeldscherm aan hoe vol hij nog zit. "Persoonlijk vind ik een draagbare oplader met een beeldscherm het handigst", zegt De Moor. "Daarmee kun je nauwkeuriger zien hoeveel energie er nog in de batterij zit." De OtterBox Powerbank van 15.000 mAh en de Realpower PB-20000PD+ bieden volgens Tweakers de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De beste draagbare opladers van dit moment zijn de Trust 65W USB-C Laptop Powerbank en de Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000.