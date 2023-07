Ongewenst verspreiden van persoonlijke gegevens van een ander wordt strafbaar

Mensen die ongewenst persoonlijke gegevens verspreiden om iemand te intimideren, kunnen daar naar verwachting vanaf 1 januari 2024 voor bestraft worden. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel over dit fenomeen, doxing, aangenomen op de laatste vergaderdag voor de zomervakantie.

Daders riskeren hiervoor een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro, zo komt in de wet te staan. Bij doxing van mensen met bepaalde beroepen wordt die straf verhoogd.

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat kwaadwillenden bijvoorbeeld privéadressen, telefoonnummers of gegevens of foto's van familie of kinderen openbaar maken. Dat kan gebeuren via chatgroepen op internet en sociale media.

Zo komt het voor dat bijvoorbeeld een ex-partner wraak neemt door gevoelige gegevens op internet te zetten. Maar onder anderen politici, wetenschappers, journalisten en politiemensen hebben er ook last van.

De maximumstraf gaat met een derde omhoog als er sprake is van doxing bij mensen met deze beroepen. Zij worden ook in hun werk belemmerd of gaan zich daarin onveilig voelen.

Ook verspreiding seksueel beeldmateriaal nu strafbaar

Als de gegevens op straat liggen, kunnen criminelen of actievoerders de betrokkenen bang maken, thuis opzoeken en overlast veroorzaken of ze hinderen in hun dagelijkse leven.

Volgens demissionair justitieminister Dilan Yesilgöz is doxing "echt onacceptabel". Het gaat volgens haar om een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers.

Het wetsvoorstel wordt al voorbereid sinds 2021, onder meer op verzoek van de Tweede Kamer, die het voorstel in februari aannam. Veel intimiderend gedrag zoals bedreiging of stalking is al strafbaar. Maar intimidatie via het openbaren van persoonsgegevens was niet goed strafrechtelijk aan te pakken.