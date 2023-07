Zo kan je vanaf je vakantieadres op je huis passen als de buren er niet zijn

Je kunt natuurlijk je buren vragen om tijdens je vakantie je planten water te geven en op je huis te passen. Maar tegenwoordig zijn er ook een hoop producten op de markt waarmee je vanaf je vakantieadres een oogje in het zeil kunt houden.

In de aanloop naar de zomervakantie ziet marktonderzoeksbureau GfK een piek in de verkoop van vakantiegerelateerde smarthomeapparatuur. Slimme deurbellen, camera's, alarmsystemen en bewateringssystemen gaan in die periode vaker dan gemiddeld over de toonbank.

Met de juiste smarthomeapparatuur hoef je de buren niet te vragen om tijdens je vakantie op je huis te passen. "Vooral slimme deurbellen, lampen, camera's, een bewateringssysteem voor je planten en eventueel een alarmsysteem zijn erg handig", vertelt smarthome-expert Olaf Weijers van Tweakers.

Weijers vindt het ook handig dat je met slimme apparaten inzicht krijgt in het energieverbruik in je huis. "Daarmee kun je zien of je per ongeluk een apparaat aan hebt laten staan. Die controle geeft gemoedsrust."

Slimme lamp als alternatief voor de schakelklok

De politie adviseert overigens om niet álle apparaten uit te zetten tijdens je vakantie. Zo is het slim om een lamp te laten branden. Dat kun je doen met een schakelklok, maar ook met een slimme lamp. Weijers: "Wist je dat een slimme lamp die je met je mobiel kunt bedienen vaak al goedkoper is dan een goede schakelklok?"

Een slimme lamp kun je met je wifinetwerk verbinden. Daarna bedien je hem vanuit een app. In de meeste apps kun je ook een timer instellen. Dan gaat de lamp aan en uit op de door jou ingestelde tijdstippen.

In de aanloop naar de zomervakantie ziet marktonderzoeker GfK opmerkelijk genoeg een daling in de verkoop van slimme lampen. Maar bijvoorbeeld slimme bewateringssystemen gaan in die periode twee tot drie keer zo vaak over de toonbank.

Planten water geven met timer of app

Met een bewateringssysteem hoef je je vrienden, familie of buren niet meer lief aan te kijken en te vragen of ze voor je plantjes willen zorgen tijdens je vakantie. Je kunt kiezen voor een eenvoudige beregeningscomputer die als een soort schakelklok werkt. Die geeft je planten water op vooraf ingestelde tijdstippen. Helaas dus ook op een regenachtige dag.

Er zijn ook slimme bewateringssystemen. Het nadeel is dat die drie tot zes keer zo duur zijn als een simpele beregeningscomputer. Het voordeel van een slimme versie is dat je hem vanaf je vakantieadres via een app kunt bedienen. Ook kun je jouw smarthome het weerbericht in de gaten laten houden zodat er niet gesproeid wordt als het een uur later gaat regenen.

Foto: Gardena

"Daarnaast kun je slimme beregeningssystemen vaak ook gebruiken met een zogenoemde bodemvochtigheidssensor", legt Weijers van Tweakers uit. "Je planten krijgen dan alleen water als de grond droog is. Dat bespaart water."

Inbrekers zijn niet graag in beeld

Vorig jaar zag GfK vlak voor de vakantie ook een toename in de verkoop van beveiligingssystemen, beveiligingscamera's en slimme deurbellen. "Daarmee krijg je bijvoorbeeld direct een melding op je telefoon zodra er ongewone bewegingen in of om je huis worden gedetecteerd", vertelt Weijers.

Een slim beveiligingssysteem en slimme camera's geven volgens de smarthome-expert gemoedsrust: je kunt je huis zelf in de gaten houden.

Daarnaast werken slimme camera's volgens Weijers zelfs preventief. "Ze bieden meer obstakels voor inbrekers. Ze komen niet graag in beeld, dus de kans is groot dat ze jouw huis dan overslaan."