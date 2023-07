De Europese Commissie heeft een nieuw privacyverdrag aangenomen, het EU-VS-kader voor gegevensbescherming . Daarmee moeten gegevens van Europese burgers veilig in de Verenigde Staten opgeslagen kunnen worden.

Het nieuwe kader biedt extra bescherming voor Europese data. Zo kunnen Amerikaanse inlichtingendiensten niet zomaar bij gegevens uit de EU. Hun toegang wordt volgens Brussel "beperkt tot wat noodzakelijk en evenredig is".

Ook komt er een Data Protection Review Court (DPRC). Deze instantie controleert of de uitwisseling van gegevens op de juiste manier gebeurt. Als blijkt dat het niet volgens de regels gaat, kan de DPRC opdracht geven de gegevens te wissen.

Dit is de derde poging van de EU en de VS om een sluitend privacyverdrag op te stellen. In 2015 ging er een streep door het Safe Harbor-akkoord, het toenmalige privacyverdrag.