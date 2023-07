Twitter-concurrent Threads passeert grens van 100 miljoen gebruikers

Afgelopen donderdag stond de teller nog op 10 miljoen aanmeldingen, vrijdag had de Twitter-rivaal al 70 miljoen gebruikers. Dit terwijl de app pas vijf dagen geleden is gelanceerd. Met 100 miljoen gebruikers staat Threads nog wel ver af van Twitter, dat claimt zo'n 240 miljoen dagelijkse gebruikers te hebben.

Het nieuwe platform is opgezet door Meta, dat ook het moederbedrijf is van Facebook, WhatsApp en Instagram, waaraan Threads is gekoppeld. Daardoor kunnen gebruikers hun volgers en volglijsten van Instagram meenemen naar Threads. De app is vanwege privacyregels nog niet beschikbaar voor Europese gebruikers. Wel is de app te downloaden via een Amerikaans account.