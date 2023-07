Schrijvers klagen ChatGPT-maker Open AI aan voor schending auteursrecht

De Amerikaanse komiek Sarah Silverman en twee auteurs beschuldigen Facebook-moederbedrijf Meta en ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI van auteursrechtschending. Volgens de schrijvers hebben de techbedrijven hun kunstmatige intelligentie zonder toestemming getraind met hun boeken.

Naast Silverman gaat het om schrijvers Richard Kadrey en Christopher Golden. In de zaak wordt als bewijs aangedragen dat ChatGPT in staat is om samenvattingen van boeken te maken. Dat zou alleen mogelijk zijn als ChatGPT met de teksten uit de boeken is getraind.

Als voorbeeld wordt het boek The Bedwetter van Silverman genoemd. In de documenten worden daarnaast samenvattingen van de boeken Sandman Slim van Kadrey en Ararat van Golden als voorbeelden gebruikt.

Hoewel de genoemde samenvattingen sommige details fout hebben, toont het volgens de aanklagers aan "dat ChatGPT kennis behoudt van bepaalde werken in de trainingsdataset". In de zaken wordt een niet nader omschreven schadevergoeding geëist namens de schrijvers.

OpenAI en Meta hebben miljoenen teksten van het internet geplukt en daarmee hun zogenoemde taalmodellen getraind. De bedrijven doen erg schimmig over welke bronnen daarvoor zijn gebruikt. Maar door bijvoorbeeld ChatGPT vragen te stellen over bijvoorbeeld een boek, kan achterhaald worden of dat boek ook is gebruikt om het taalmodel te trainen.

Wat mag wel en wat mag niet?

De rechtszaak is erg interessant omdat er veel onduidelijkheid is over met AI geproduceerde teksten. De vraag is bijvoorbeeld of er auteursrecht rust op teksten die zijn gemaakt op basis van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Daarnaast is het onduidelijk of taalmodellen überhaupt met auteursrechtelijk beschermde werken getraind mogen worden.