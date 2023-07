Onderzoekers: aantal gebruikers van Twitter-rivaal Bluesky Social schiet omhoog

Delen via E-mail

Na omstreden koerswijzigingen van Twitter-topman Elon Musk ziet een concurrent van het sociale mediaplatform het aantal gebruikers snel stijgen. In de afgelopen week hebben ongeveer 300.000 mensen zich aangesloten bij Bluesky Social.

Het platform heeft nu waarschijnlijk ongeveer 1,1 miljoen gebruikers, heeft marktonderzoeker Data.ai uitgerekend. Bluesky is iets meer dan vier maanden beschikbaar.

In februari konden mensen met iPhones de app installeren, sinds april konden mensen de dienst ook downloaden op toestellen met besturingssysteem Android. Mensen kunnen alleen lid worden op uitnodiging van Bluesky zelf of van bestaande gebruikers. Mogelijk wordt Bluesky later dit jaar opengesteld en kan iedereen een account aanmaken.