Dankzij glasvezel zijn we minder afhankelijk van KPN en Ziggo

Jarenlang kwam je voor je internetaansluiting thuis vrijwel altijd uit bij KPN of Ziggo. Maar doordat de aanleg van glasvezelnetwerken in een stroomversnelling is gekomen, hebben we nu echt wat te kiezen, concludeert toezichthouder ACM.

Ziggo heeft in een groot deel van Nederland een tv-kabelnetwerk. KPN is al meer dan honderd jaar in ieder huis aanwezig met een traditionele telefoonlijn. Via zowel de tv-kabel als de telefoonlijn kunnen we internetten. Beide bedrijven hebben daardoor de afgelopen jaren min of meer de dienst uitgemaakt in ons land.

Maar met de komst van glasvezel krijgen KPN en Ziggo er op veel plekken een of meerdere concurrenten bij. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de marktanalyse lokale internettoegang, die zaterdag verschijnt.

Tientallen bedrijven zijn in Nederland bezig in steden, dorpen en het buitengebied glasvezelnetwerken aan te leggen. Daardoor hebben volgens de ACM al ruim 6,1 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting. De toezichthouder verwacht dat binnen drie jaar nagenoeg alle woningen in Nederland op een glasvezelnetwerk zijn aangesloten.

Naast KPN en Ziggo zijn bijvoorbeeld ook DELTA Fiber en de combinatie Open Dutch Fiber met T-Mobile belangrijke spelers geworden. Dat zorgt volgens de toezichthouder voor een gezonde concurrentie op de Nederlandse markt.

KPN en Ziggo zijn wakker geschud door nieuwkomers

Die nieuwkomers hebben de markt markt flink opgeschud. "De uitrol van glasvezel door onafhankelijke bedrijven jaagt ook investeringen door gevestigde spelers aan", schrijft de ACM.

"De aanleg van glasvezelnetwerken heeft veel weg van handdoekje leggen bij het zwembad van grote hotels", vertelde glasvezelexpert Hendrik Rood van consultancybureau Stratix enkele weken geleden aan NU.nl. Bedrijven willen de eerste zijn om in een straat, wijk, dorp of stad glasvezel aan te leggen.

Op verschillende plekken in ons land worden zelfs meerdere glasvezelnetwerken aangelegd. Maar degene die als eerste is, heeft meestal de beste concurrentiepositie, zegt de ACM.

Toezichthouder waarschuwt voor fusies en overnames

Door die lappendeken aan glasvezelnetwerken is er nu gezonde concurrentie. Daardoor is er geen reden om in te grijpen of regels op te leggen, schrijft de ACM in zijn marktanalyse.