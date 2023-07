Twitter ziet in Threads een bedreiging en beschuldigt Meta van valsspelen

Twitter beschuldigt Meta van valsspelen met zijn nieuwe berichtendienst Threads. Volgens het bedrijf van Elon Musk heeft het Instagram-moederbedrijf tientallen voormalige Twitter-medewerkers in dienst die toegang hadden tot de bedrijfsgeheimen van het platform.

Dat schrijft een advocaat van Twitter in een brief, die in handen is van Semafor. Musk doet ook een duit in het zakje en schrijft op Twitter: "Concurrentie is prima, valsspelen niet."