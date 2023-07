De nieuwe app Threads van Instagram-moederbedrijf Meta gaat de strijd aan met Twitter. Met nu al ruim dertig miljoen gebruikers maakt Threads een vliegende start. Maar de app is nog verre van perfect.

In Nederland is Threads nog niet beschikbaar. Maar met een Amerikaans account is de app al wel te downloaden. Opvallend is dat Threads al helemaal in het Nederlands is vertaald.

De dienst is nog niet in Europa vanwege onduidelijke regelgeving rondom de privacywet. Meta heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de app in Europa verschijnt. Maar dat kan nog wel even duren, zegt Instagram-baas Adam Mosseri tegen The Verge. Dat betekent ook dat er nog weinig Nederlanders op Threads actief zijn.

Threads is met een druk op de knop te koppelen aan een bestaand Instagram-account. Met een e-mailadres inloggen kan niet. De koppeling met Instagram betekent dat je profielnaam van Instagram hetzelfde is op Threads.

Een gestripte Twitter-kloon

De app lijkt veel op Twitter. Er is een tijdlijn waarop berichten van allerlei Threads-gebruikers verschijnen. Daar kun je vervolgens op reageren. Ook kun je berichten liken en delen met je eigen volgers.

De berichten van Threads zijn direct te delen in een Story op Instagram. En opvallend genoeg zijn ze ook te delen op Twitter. Daarvoor is specifiek een knopje ingebouwd in de app.

Threads wil een open platform zijn, waarop ook mensen van andere platforms kunnen communiceren. Iemand met een account op Mastodon moet daardoor "in toekomstige versies van Threads" ook berichten kunnen delen met mensen op Threads. Dat is op dit moment nog niet zo.

Het eerste bericht van Mark Zuckerberg op Threads. Foto: Getty Images

Niet compleet en wat brakke app

Mosseri schrijft op Threads dat er nog veel nieuwe functies op de rol staan. Als gebruiker merk je al snel dat er nog veel mist aan de huidige app. Er is bijvoorbeeld alleen een enkele tijdlijn waarop je voornamelijk berichten voorbij ziet komen van mensen die je niet kent. Een aparte tijdlijn voor berichten van mensen die je zelf volgt, is er nog niet. Dat is een groot gemis.

"We rangschikken berichten voorzichtig en tonen aanbevelingen van accounts die je niet volgt", schrijft Mosseri daarover. Volgens hem is dat belangrijk voor een nieuwe app, omdat mensen anders weinig accounts volgen. Op deze manier staat er bij elke keer dat je ververst een nieuw bericht klaar om te lezen, ook al komt dat van een onbekende.

De zoekfunctie werkt eveneens zeer beperkt. Die is alleen te gebruiken om accounts te vinden. Op onderwerpen zoeken kan nog niet. Verder werkt het team nog aan het bewerken van berichten en de mogelijkheid om posts te vertalen.

De app is technisch nog wat krakkemikkig. Bij onze tests crashte Threads steeds als we een foto probeerden te uploaden. Gifs plaatsen kan overigens ook alleen via de fotoapp vanaf je telefoon.

Meldingen pauzeren en mensen blokkeren

Er zijn via de instellingen een paar manieren om de baas te blijven over je tijdlijn. Je bepaalt zelf van wie je vermeldingen wil ontvangen en je kunt bepaalde woorden en profielen blokkeren.

Handig is ook de optie om meldingen van de app te pauzeren, als je daar een dagje geen zin in hebt. Je kunt dan kiezen voor een periode tussen de vijftien minuten en acht uur. Via de instellingen van je toestel kun je uiteraard ook alle meldingen voor altijd uitschakelen.

Hoofd van Instagram, Adam Mosseri. Foto: Getty Images

Threads heeft goede kaarten, maar succes is onzeker

Meta profiteert met het uitbrengen van Threads van de huidige chaos bij Twitter. Veel gebruikers van dat platform zijn ontevreden over de gang van zaken en zoeken naar alternatieven.

Mosseri denkt dat Twitter zal blijven bestaan. "Je moet Twitter en Elon Musk niet onderschatten", zegt hij. "Twitter heeft veel geschiedenis en een sterke, levendige groep gebruikers."

Dat Threads op de lange termijn een succes wordt is geen zekerheid, zegt hij. "Elke keer dat je een heel nieuwe app uitbrengt, is de kans groter dat hij niet slaagt dan dat hij wel slaagt."

Maar volgens Mosseri lijkt het er wel op dat mensen op zoek zijn naar alternatieven om het publieke gesprek te voeren. "Wij zijn niet de enige die in dezelfde vijver vissen als Twitter. Maar we hebben wel een actieve gemeenschap, dus het leek ons de moeite om het te proberen."