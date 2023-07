Ga bewust om met wifi op vakantie, niets is veiliger dan mobiel internet

Ga je deze zomer op vakantie en wil je internetten op je telefoon? Probeer dan de verleiding te weerstaan door niet met het eerste de beste vrij toegankelijke wifinetwerk verbinding te maken.

Op bijvoorbeeld luchthavens, campings en in hotels worden vaak vrij toegankelijke wifinetwerken aangeboden. In de lijst van beschikbare netwerken op je computer, tablet of telefoon zijn deze zogenoemde open wifinetwerken goed herkenbaar. Er staat geen slotje bij. Je hoeft dus geen wachtwoord in te vullen om verbinding te maken.

Op deze open wifinetwerken wordt het internetverkeer tussen jouw apparaat en de wifihotspot niet versleuteld. Kwaadwillenden kunnen je internetverkeer aftappen en zien wat je online doet.

Sommige netwerken werken met een inlogscherm. Dat krijg je te zien nadat je al verbinding hebt gemaakt met het wifinetwerk. "Maar dan is er nog steeds sprake van een open wifinetwerk", waarschuwt wifi-expert Eric van Uden van routerfabrikant AVM.

De kans dat kwaadwillenden iets met jouw internetverkeer kunnen doen is nu veel kleiner dan een paar jaar geleden. "Dat komt bijvoorbeeld doordat de meeste websites het internetverkeer versleutelen", legt Van Uden uit. "De inhoud van het internetverkeer is daardoor niet te zien voor kwaadwillenden."

Ga bewust om met open wifinetwerken

Toch moeten we volgens de wifi-expert niet blind vertrouwen op open wifinetwerken. "Wees je bewust van wat je doet", adviseert Van Uden. "NU.nl kun je gerust via een open wifinetwerk bezoeken. Maar je moet je afvragen of je bijvoorbeeld je creditcardgegevens via een onbeveiligd wifinetwerk wilt versturen."

Daarnaast adviseert de wifi-expert om zoveel mogelijk via apps op je telefoon of tablet te doen. "De meeste apps versleutelen je internetverkeer. Apps zijn daardoor vaak veiliger dan een website bezoeken via een internetbrowser."

De kans dat kwaadwillenden via een open wifinetwerk verbinding kunnen maken met jouw apparaat is volgens Van Uden nagenoeg nihil. Moderne apparaten met bijgewerkte software zijn hier goed tegen beschermd.

Mobiel internet is de veiligste verbinding

"Daarnaast zijn professionele wifihotspots zo ingesteld dat apparaten geen verbinding met elkaar kunnen maken", voegt Van Uden toe. Toch is het risico dat andere apparaten toegang kunnen krijgen tot jouw laptop of telefoon nooit helemaal uit te sluiten.

Vertrouw je het wifinetwerk niet? Dan is je eigen mobiele internetverbinding volgens Van Uden nog steeds de veiligste oplossing.

Mobiel internet is vooral buiten Europa erg kostbaar. Daarom gebruiken mensen liever wifi. In zo'n geval is een betaalde VPN-dienst van een betrouwbare aanbieder een veilig alternatief.