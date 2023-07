Binnen zeven uur al tien miljoen aanmeldingen voor Twitter-concurrent Threads

Al tien miljoen mensen hebben zich aangemeld op Threads, de Twitter-concurrent van Instagram-moederbedrijf Meta.

Threads is donderdag uitgebracht in onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In de Europese Unie is de app er nog niet, naar verluidt vanwege onduidelijkheden rondom de Europese privacywet. Hoewel Threads al wel in het Nederlands werkt, is niet duidelijk wanneer de app hier verschijnt.