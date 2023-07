Instagrams alternatief voor Twitter is niet meteen in Nederland te gebruiken

Threads, Instagrams alternatief voor Twitter, is donderdag nog niet beschikbaar in Nederland. De app komt eerst uit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, meldt het Ierse Independent

Threads verschijnt voorlopig niet in andere Europese landen. De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft met Instagram-moederbedrijf Meta contact gehad over de nieuwe app. In dat gesprek liet Meta weten dat Threads "niet is voorbereid op een Europese uitrol buiten het VK".

Een specifieke reden wordt niet genoemd. Mogelijk test Meta de dienst in eerste instantie op kleinere schaal. Een andere mogelijke reden is de strenge Europese privacywet. Al schrijft Independent dat de toezichthouder de app niet actief blokkeert.

In de Amerikaanse en Britse appwinkels is Threads al vooruit te bestellen. Daar staat bij dat de app op 6 juli moet verschijnen. In Nederlandse appwinkels is hij nog niet te vinden.

Threads verschijnt op een opvallend moment. De afgelopen dagen krijgt Twitter veel kritiek vanwege ingrijpende beleidsveranderingen. Zo kunnen niet-betalende gebruikers tijdelijk maximaal duizend tweets per dag lezen.

Ook is het Twitter-programma Tweetdeck binnenkort niet meer gratis. Mensen moeten vanaf volgende maand een betaald abonnement afsluiten om Tweetdeck te kunnen blijven gebruiken.