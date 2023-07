Veiligheidsregio tuigt stormliveblog op omdat Musk Twitter heeft dichtgetrokken

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft in allerijl een liveblog opgezet om mensen op de hoogte te houden van zomerstorm Poly. Ontvangers van een NL-Alert wordt geadviseerd updates te bekijken op het Twitter-account van Brandweer Amsterdam-Amstelland. Maar die zijn niet voor iedereen zichtbaar.

Dat is lastig, want Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland adviseerde in zijn NL-Alert updates te volgen via het Twitter-account van de brandweer in die regio. Maar veel mensen klagen dat ze die berichten niet kunnen zien, aangezien ze geen account hebben.