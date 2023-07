Mobieltje verdwijnt volgend jaar uit klas, verbod in hele school niet uitgesloten

Leerlingen die vanaf 1 januari 2024 een telefoon meenemen in de klas, moeten daar een goede reden voor hebben. Het ministerie van Onderwijs komt met een dringend advies voor scholen, blijkt uit een kamerbrief van minister Robbert Dijkgraaf.

Scholen kunnen na de zomervakantie met leraren, leerlingen en ouders gaan bespreken hoe de afspraken er bij hen precies uit komen te zien. Dat bepaalt elke school voor zich. Wel duidelijk is dat naast telefoons ook tablets en smartwatches niet meer welkom zijn in de les.

Aan het einde van volgend schooljaar wordt bekeken of de maatregelen effect hebben gehad. Als dat niet zo is, volgen er mogelijk landelijke regels om het gebruik van telefoons in de klas drastischer aan banden te leggen met een wettelijk verbod.

Telefoons mogen vanaf volgend jaar nog wél mee de les in als dat nodig is voor de inhoud van de les. Bijvoorbeeld in een les over digitale vaardigheden. Leerlingen die hun telefoon nodig hebben vanwege medische redenen, bijvoorbeeld om suikerwaarden te meten, worden ook uitgezonderd.

Het ministerie van Onderwijs komt met dit dringende advies omdat telefoons volgens het ministerie zorgen voor afleiding en slechtere prestaties van leerlingen.

"Ook al zijn mobieltjes haast verweven met ons leven, in de klas horen ze niet thuis", zegt Dijkgraaf. "Daar moeten leerlingen zich kunnen concentreren en alle ruimte krijgen goed te leren. Mobieltjes verstoren dit, weten we uit wetenschappelijk onderzoek, met alle gevolgen van dien. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen."

Telefoons in de klas al langer onderwerp van discussie

De afgelopen maanden werd vaker gesproken over een mogelijk verbod op telefoons in de klas. Voormalig onderwijsminister Dennis Wiersma zei in februari een verbod op smartphones op middelbare scholen te onderzoeken.