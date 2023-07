Instagram wil profiteren van chaos op Twitter en komt deze week met concurrent

Meta, de eigenaar van Facebook en Instagram, brengt donderdag Threads uit. De app moet rechtstreeks met Twitter gaan concurreren. De timing is opvallend, want veel gebruikers van Twitter klagen over alle veranderingen die in korte tijd in de app zijn doorgevoerd.

Threads is vooruit te bestellen in de Amerikaanse App Store. Of de app donderdag ook in Nederland verschijnt, is onduidelijk.

Op plaatjes is te zien dat de app veel wegheeft van Twitter. Mensen kunnen berichten plaatsen die onder elkaar op een tijdlijn verschijnen. Het gaat om openbare tekstgesprekken.

"In Threads komen groepen samen om over allerlei onderwerpen te praten. Van wat je nu bezighoudt tot wat er morgen zal spelen", zegt Meta in de beschrijving. "Je kunt je favoriete makers volgen of zelf een volgersbestand opbouwen waarmee je jouw eigen ideeën, meningen en creativiteit deelt."

Twitter krijgt sinds de overname door Elon Musk behoorlijk wat kritiek. Afgelopen weekend laaide die kritiek weer op, toen Twitter tijdelijke limieten instelde voor hoeveel berichten mensen konden bekijken. Volgens Musk waren die limieten nodig in de strijd tegen AI-bedrijven die massa's data van Twitter kopiëren.

Ook zijn veel gebruikers van Tweetdeck boos. Dat programma zet meerdere tijdlijnen naast elkaar en wordt veel gebruikt door nieuwsorganisaties. Maar over een maand is een betaald abonnement op Twitter Blue nodig om Tweetdeck te blijven gebruiken, besloot het bedrijf deze week.

2:11 Afspelen knop Wéér gedoe op Twitter: hoe Elon Musk er een 'zooitje' van maakt

Meta kopieerde functies vaker met succes

Het alternatief van Meta lijkt gratis te zijn en spreekt vooralsnog niet over limieten. Threads is een van de vele alternatieven die de afgelopen maanden opdoken.

Na de chaos op Twitter maakten mensen accounts aan op bijvoorbeeld Mastodon en Bluesky. Hoewel die apps steeds een opleving krijgen als er iets verandert op Twitter, halen ze het qua aantal gebruikers nog niet bij het platform van Musk.