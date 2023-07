De Europese draagraket Ariane 5 gaat dinsdag rond 23.30 uur voor de laatste keer de lucht in. Na bijna twintig jaar en 117 missies stopt de Europese ruimtevaartorganisatie met de raket. Maar een opvolger staat nog niet direct klaar.

Met zijn laatste vlucht brengt de Ariane 5-raket een Franse defensiesatelliet en een Duitse communicatiesatelliet naar de ruimte. De lancering vindt plaats vanaf de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana.

De lancering is op zichzelf niet zo spannend, behalve dat deze vlucht de zwanenzang van de Ariane 5-raket wordt. Nieuwe exemplaren worden simpelweg niet meer gemaakt. Dus hierna zal er nooit meer een nieuwe Ariane 5 de lucht in gaan.

De draagraket wordt gezien als zeer betrouwbaar. Van de 116 vluchten mislukten er slechts twee. Met de raket werd onder meer de James Webb-ruimtetelescoop gelanceerd.

Dat gebeurde zo efficiënt en precies, dat de telescoop kon besparen op brandstof om bij de juiste positie aan te komen. Die brandstof kan nu gebruikt worden om de telescoop op de juiste plaats te houden, wat betekent dat hij een stuk langer mee kan dan werd verwacht.

Zes lanceringen per jaar

In 2005 vond de eerste geslaagde vlucht met de huidige versie van de Ariane 5-draagraket plaats. Sindsdien werden zo'n vijf of zes raketten per jaar gelanceerd door de Franse maker Arianespace.

Met de voorlaatste lancering bracht de Ariane 5 de ruimtesonde JUICE naar de ruimte. Die gaat bij de manen van Jupiter onderzoek doen naar mogelijke sporen van leven.

In 2018 werden de laatste tien Ariane 5-raketten besteld. Als die waren opgebruikt, moest opvolger Ariane 6 klaar zijn. Maar die draagraket is nog niet beschikbaar.

Ariane 6 laat op zich wachten

De Ariane 6-raket is naar verluidt ruim de helft goedkoper om te lanceren dan de Ariane 5 (zo'n 170 miljoen euro), maar wel iets duurder dan de Falcon 9 van SpaceX (bijna 60 miljoen euro). Ook kan de raket van SpaceX nog eens hergebruikt worden, iets wat met de Ariane 6 niet mogelijk is.

Waarschijnlijk vliegt hij op zijn vroegst volgend jaar pas voor het eerst. En dat terwijl hij oorspronkelijk al in 2020 naar de ruimte zou gaan. Nu is er dus geen aansluiting in het uitfaseren van de Ariane 5 en de komst van de Ariane 6.

Dat betekent dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA voorlopig niets kan lanceren met eigen materiaal en daarom moet uitwijken naar het Amerikaanse SpaceX. Een nieuwe Ariane 5 bouwen kost namelijk te veel tijd. En het Europese alternatief, de kleinere Italiaanse Vega C-raket, wordt voorlopig aan de grond gehouden. Dat komt door een mislukte lancering die eind vorig jaar plaatsvond.

Europese 'lanceercrisis'

ESA-topman Josef Aschbacher baalt van de ontwikkelingen en de afhankelijkheid van andere continenten bij lanceringen. In een LinkedIn-bericht schreef hij recent dat Europa zich in een "acute lanceercrisis" bevindt.