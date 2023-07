Bij ING kun je voortaan geld uit de muur halen met een cashcode

Klanten van ING kunnen vanaf vandaag contant geld opnemen zonder betaalpas, maar met een zogenoemde cashcode. Die kun je opvragen via de ING-app.

Met de code kunnen klanten bij elke Geldmaat tot 100 euro per dag opnemen. Dat is bijvoorbeeld handig voor klanten die de betaalpas niet bij zich hebben of verloren zijn.

Je kunt een cashcode aanmaken in de ING-app door onderin het scherm op 'Service' te klikken en daarna naar 'Je Rekening' te gaan. Daar staat de optie 'Cash met een code'. Na het doorlopen van alle stappen geeft de app een code waarmee je contant geld kunt ophalen bij de geldautomaat. Na het aanmaken is de code één uur geldig.

In het verleden kon je zo'n code aanvragen bij een ING-servicepunt of -kantoor als je je pas kwijt was. Nu kan dat dus via de app op de telefoon. Dat past volgens de bank in de strategie met betrekking tot mobiel bankieren.