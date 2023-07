NCTV waarschuwt voor geloofwaardigere phishingmails door ChatGPT

Kunstmatige intelligentie als ChatGPT maakt het voor cybercriminelen makkelijker om malware te ontwikkelen. Ook helpt AI kwaadwillenden om bijvoorbeeld phishingmails geloofwaardiger te maken. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Kunstmatige intelligentie kan teksten schrijven, foto's en video's genereren en zelfs iemands stem nadoen. Daardoor is het steeds lastiger om de echtheid van teksten, beelden, audio en video's vast te stellen, waarschuwt de NCTV in het jaarlijkse cybersecuritybeeld .

"We zien dat cybercriminelen steeds slimmer te werk gaan", zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. "Het is daarom belangrijk dat we onze weerbaarheid vergroten, want de veiligheid is en blijft verbonden met de nationale veiligheid."