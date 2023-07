China verzoekt Nederland geen misbruik te maken van exportbeperkingen chips

Delen via E-mail

China heeft er bij Nederland op aangedrongen geen misbruik te maken van exportbeperkingen op producten uit de chipindustrie. Dat staat in een verklaring van het Chinese ministerie van Handel.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) maakte vrijdag bekend dat ASML vanaf september bepaalde chipmachines niet meer naar China mag exporteren. De Chinese ambassade in Den Haag liet vrijdag al weten de beperking te zien als "misbruik van exportcontrolemechanismen" die de vrije handelsregels "ernstig verstoren".

De exportbeperking werd al in maart bekendgemaakt. Toen kwam naar buiten dat er een nationale vergunningplicht gaat gelden voor bepaalde machines van ASML, waaronder de meest geavanceerde DUV-machines.

China uitte in maart ook al zijn ongenoegen, maar heeft vooralsnog geen maatregelen tegen Nederland genomen. Wel zou er "vaak en op verschillende niveaus" over het onderwerp zijn gesproken, staat in de verklaring.