Jongeren verlaten Instagram en omarmen TikTok: een uitdaging voor Meta

Ons gebruik van sociale media verandert. We plaatsen minder over onszelf op Facebook, maar delen juist meer in kleine WhatsApp-groepen met vrienden of familie. Jongeren ruilen Instagram in voor TikTok. Al die veranderingen zijn voor Facebook-moederbedrijf Meta een grote uitdaging.

"Jongeren zijn trendsetters", vertelt marktonderzoeker Hans Hoekstra van Newcom Research & Consultancy aan NU.nl. "Als jongeren overstappen naar bijvoorbeeld een ander sociaal netwerk, volgen volwassenen op een later tijdstip."

Facebook is daar volgens Hoekstra een goed voorbeeld van. Jongeren hebben al enkele jaren geleden de overstap gemaakt van Facebook naar Instagram en zijn ondertussen alweer naar TikTok verhuisd. "Onder volwassenen zien we nog een toename in het gebruik van Instagram", vervolgt de marktonderzoeker. "Maar we zien ook steeds meer volwassenen op TikTok."

Facebook heeft bijna een half miljoen gebruikers verloren, zo blijkt uit het rapport van Newcom. Mensen gebruiken vaker WhatsApp, maar daar verdient Meta minder geld aan dan met Facebook. Daarnaast lopen jongeren bij Instagram weg. Daardoor halen concurrerende platformen die van Meta in.

"Mensen bezoeken Facebook, Instagram en TikTok meer voor entertainment en minder voor sociale contacten", concludeert technologie-analist Julia Krauwer van de ABN AMRO. "Sociale contacten vinden vaker plaats op meer besloten plekken zoals WhatsApp of kleinere sociale netwerken."

Sociaal contact verplaatst naar intiemere omgeving met meer privacy

"Bij contact via bijvoorbeeld WhatsApp is je privacy wat meer gewaarborgd", zegt Krauwer. "Anders dan op bijvoorbeeld Twitter, hoef je op WhatsApp niet bang te zijn voor haatberichten of zogenoemde trollen die je bestoken met nepreacties."

De verandering van ons gedrag op sociale netwerken is een uitdaging voor bijvoorbeeld Facebook-moederbedrijf Meta. "Hoe minder content er is, hoe minder interessant het is voor gebruikers en adverteerders", stelt Hoekstra. "Het momentum ligt duidelijk niet bij Facebook en ook over Instagram zal Meta zich zorgen maken omdat jongeren afhaken."

Volg nieuws over sociale media Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Technologie-analist Krauwer ziet dat Meta reageert op die verandering. Bijvoorbeeld met de aankondiging dat het bedrijf het metaverse gaat bouwen. Maar ook door heel snel in te spelen op de nieuwste trends op het gebied van kunstmatige intelligentie.

"Meta zal niet snel verdwijnen", denkt Krauwer. "Daar is het bedrijf veel te groot voor." De Facebook-moeder zal de trends blijven volgen en daar op inspelen. Krauwer: "Bijvoorbeeld door andere bedrijven over te nemen en met die kennis en mensen een nieuw product te ontwikkelen."

Europese wetgeving extra uitdaging voor Meta

Naast ons veranderende gedrag is ook nieuwe Europese wetgeving een grote uitdaging voor Meta. Dankzij die wet mag Facebook alleen na toestemming van de gebruiker nog gepersonaliseerde reclame tonen.

Facebook is nu erg interessant voor adverteerders omdat het sociale netwerk heel veel weet van zijn gebruikers. Daardoor kan bijvoorbeeld Coca-Cola zijn advertenties richten op mensen die cola drinken.

Als veel mensen geen toestemming geven, kunnen bedrijven niet meer gericht adverteren. Het wordt daardoor moeilijker voor bedrijven om hun doelgroep te bereiken. Dat drukt waarschijnlijk de prijs die adverteerders voor reclame willen betalen.

Hoe het wereldje van sociale netwerken er over vijf jaar uitziet, kan Hoekstra niet voorspellen. "De sleutel ligt nog altijd bij ons als gebruiker. De sociale netwerken die wij interessant vinden zullen groeien."