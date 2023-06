Niets is zo veranderlijk als het weer, maar dat geldt ook voor voorspellingen. "De vuistregel is doorgaans hoe verder je vooruit kijkt naar het weer, hoe onbetrouwbaarder de verwachting is", zegt meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline. Weersvoorspellingen voor de komende 48 uur zijn veel betrouwbaarder dan die voor over een of twee weken.