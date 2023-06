Meer storingen bij ING dan bij andere banken, klanten ervaren veel ongemak

Klanten van ING hebben opvallend vaak problemen met bijvoorbeeld internetbankieren. De bank presteert op dat punt slechter dan andere Nederlandse banken. Dat is erg vervelend, want we worden steeds afhankelijker van online bankdiensten en onze pinpas.

Afgelopen weekend was het weer raak bij ING. Door een storing leek het alsof betalingen twee keer van de bankrekening werden afgeschreven. Bij eerdere storingen hadden klanten urenlang problemen met inloggen op internetbankieren of geld overboeken.

"Wat ING laat zien is niet zoals het zou moeten", vindt hoogleraar betalingsverkeer Ron Berndsen van de Tilburg University. "Tot vorig jaar was de eis dat het betalingsverkeer overdag op kwartaalbasis in 99,88 procent van de tijd moest werken."

Omgerekend mochten banken dus maar twee uur per drie maanden een storing hebben. Die regels waren volgens Berndsen zo streng, omdat we steeds afhankelijker worden van onze pinpas en internetbankieren.

Het is heel vervelend als je in de supermarkt je boodschappen wil afrekenen en er bijvoorbeeld een grote pinstoring is. Weinig mensen hebben nog genoeg contant geld op zak als alternatief.

Strenge eisen zijn losgelaten

"De beschikbaarheidseis is vorig jaar losgelaten, omdat deze norm niet altijd recht doet aan de complexiteit van het betalingsverkeer", vertelt woordvoerder Tobias Oudejans van De Nederlandsche Bank (DNB) aan NU.nl.

We mogen volgens Berndsen van banken verwachten dat hun systemen minimaal 99,5 procent van de tijd beschikbaar zijn. De hoogleraar is destijds betrokken geweest bij het vaststellen van de oude norm van 99,88 procent.

"Een beschikbaarheidsnorm van 99,5 procent is een eis die ik veel zie bij de verschillende betaalsystemen wereldwijd", legt Berndsen uit. Dit betekent dat systemen er grofweg maximaal acht uur per drie maanden uit mogen liggen.

'We verwachten dat banken risico's onder controle hebben'

Uit de beschikbaarheidscijfers van Betaalvereniging Nederland blijkt dat ING de laatste maanden met 99,22 procent niet aan de oude eis voldeed. De beschikbaarheid van de ING-diensten voldeed evenmin aan de internationaal geldende norm. De bank heeft vaker storingen dan branchegenoten.

"Dat kan gevolgen hebben voor de bank", zegt Berndsen. "Als het vaker gebeurt of als er een patroon zichtbaar is, kan DNB als toezichthouder ingrijpen."

"We verwachten dat banken de risico's in het betalingsverkeer onder controle hebben", zegt DNB-woordvoerder Oudejans. "Als dat niet goed gaat, kan dat voor ons aanleiding zijn voor een nader onderzoek."

DNB heeft een geheimhoudingsplicht en mag dus niet vertellen of er een onderzoek naar de problemen bij ING loopt.

'Elke storing is er één te veel'

De storingen van de afgelopen tijd hebben verschillende oorzaken. Volgens de bank gaat het vaak om een combinatie van factoren.

"We voeren verbeteringen door om onze systemen zo goed, veilig en stabiel mogelijk te laten werken", legt woordvoerder Madelon van der Hof uit. "Maar software en hardware hebben altijd updates en onderhoud nodig. Soms zorgen verbeteringen, updates en onderhoud van het ene systeem voor problemen op een andere plek."