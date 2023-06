Kledingwinkel Zalando wil niet als groot techbedrijf bestempeld worden

Online kledingwinkel Zalando vindt het niet terecht dat de Europese Commissie het bedrijf bestempelt als een zeer groot platform. Daardoor valt de webwinkel vanaf 25 augustus onder een strenge nieuwe Europese wet. Het bedrijf wil dat met een rechtszaak voorkomen.

Zalando is het enige Europese bedrijf dat de Europese Commissie aanmerkt als een groot platform. De negentien bedrijven op deze lijst moeten vanaf 25 augustus voldoen aan de zogenoemde Digital Services Act (DSA). De online kledingwinkel heeft daarover een klacht ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, meldt The Financial Times.