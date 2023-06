Ons internet is in vijf jaar tijd flink duurder geworden, maar ook sneller

We zijn in vijf jaar tijd bijna een kwart meer gaan betalen voor onze tv- en internetaansluiting. Maar ons internet is ook veel sneller geworden, waardoor we in verhouding goedkoper uit zijn.

In 2019 betaalden we gemiddeld 46 euro voor een tv- en internetabonnement. Nu is dat gemiddeld 57 euro, becijfert vergelijkingssite Breedbandwinkel. Dat is een prijsstijging van 24 procent. Volgens statistiekbureau CBS bedroeg de inflatie over dezelfde periode bijna 19 procent.

Internetabonnementen zijn in de afgelopen vijf jaar ook veel sneller geworden. De prijs per megabit in deze periode is meer dan gehalveerd, van 39 naar 14 cent. Dat komt vooral door de aanleg van glasvezelnetwerken.

Via een glasvezelverbinding zijn veel hogere internetsnelheden mogelijk dan op een DSL-verbinding via de traditionele telefoonlijn. De prijs per megabit is voor DSL-verbindingen vier keer zo duur als op glasvezel. Dat komt doordat de maximale DSL-snelheid 'maar' 200 megabit bedraagt. Sommige glasvezelaanbieders kunnen al het tienvoudige van die snelheid aanbieden.