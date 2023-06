Amazon kan Nederlandse massaclaim tegemoetzien vanwege privacyschending

Webwinkelgigant Amazon verdient meer geld aan de persoonsgegevens van klanten dan de verkoop van producten, volgens Stichting Data Bescherming Nederland. De claimstichting eist namens alle Nederlandse gebruikers een schadevergoeding, omdat het techbedrijf op grote schaal hun privacy zou schenden.

"We volgen alle wettelijke vereisten in de landen en regio's waar we actief zijn", schrijft Amazon in een reactie aan NU.nl. "We bekijken momenteel de inhoud van de claimbrief."