Brit die Geert Wilders en Joe Biden hackte krijgt vijf jaar cel in VS

Een Britse hacker is door de rechtbank in San Francisco veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. De 23-jarige cybercrimineel krijgt de straf onder meer voor de digitale inbraak bij Twitter in 2020. Daarbij nam hij de accounts van onder anderen politicus Geert Wilders over.

Joseph James O'Connor, die online de schuilnaam PlugwalkJoe gebruikte, werd in 2021 opgepakt in het Spaanse Estepona. Eind april leverde Spanje hem uit aan de Verenigde Staten. In deze zaak werd in november ook een 22-jarige man aangehouden.

O'Connor wist in 2020 samen met handlangers toegang te krijgen tot programma's die Twitter gebruikte om het platform te beheren. Zo konden ze de controle over accounts overnemen en anderen toegang geven tot die profielen.

De Brit en zijn handlangers lichtten ook mensen op. Zo verschenen op de profielen van bedrijven als Apple en Uber en prominenten als Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos, rapper Ye en miljardair Elon Musk oproepen om bitcoins over te maken.

Met deze zogenoemde bitcoinspam hebben de hackers veel geld buitgemaakt. O'Connor sloot eerder dit jaar al een schikking en beloofde afstand te doen van omgerekend zo'n 734.000 euro aan opbrengsten.

Hacker deed ook aan sextortion

Maar de Twitter-hack is niet het enige vergrijp waaraan de Britse hacker zich schuldig heeft gemaakt. In 2019 wist hij toegang te krijgen tot het Snapchat-account van actrice Bella Thorne. Hij dreigde naaktfoto's van haar te publiceren. Daarop besloot de actrice de foto's zelf naar buiten te brengen.