ING verhelpt storing waardoor het leek alsof klanten dubbel betaalden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Klanten van de ING-bank zagen zaterdag en zondag dubbele afschriften in hun betalingsoverzicht staan als ze hadden afgerekend met een pinpas. Dat kwam door een storing bij de bank, die inmiddels is opgelost.

Er was nooit sprake van dat klanten écht dubbel betaalden aan de kassa. Dat het wel zo leek, kwam door een probleem met een databasesysteem. Daardoor was naast de werkelijke afboeking ook een reservering van een betaling zichtbaar. Zo leek het alsof bedragen dubbel waren afgeschreven.

Het probleem speelde zaterdag tussen 10.30 uur en 16.00 uur. Daarbij ging het om betalingen met een pinpas. Niet alle klanten hadden last van het probleem. Het is niet bekend hoeveel mensen dubbele afboekingen in hun betalingsoverzicht hebben gezien.