Elon Musk en Mark Zuckerberg zeggen klaar te zijn voor een kooigevecht

Twitter-directeur Elon Musk heeft Facebook-oprichter Mark Zuckerberg uitgedaagd voor een kooigevecht. "Stuur me de locatie", antwoordde Zuckerberg.

De techmiljardairs delen in elk geval al plaagstootjes uit op sociale media. Woensdag schreef Musk dat hij wel te porren is voor een kooigevecht tegen Zuckerberg.

Musk reageerde op geruchten dat Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, werkt aan een alternatief voor Twitter. "Ik weet zeker dat de hele wereld erop zit te wachten om exclusief onder de duim van Zuckerberg te zitten, zonder andere opties", schrijft hij.

Nadat een volger hem erop had gewezen dat Zuckerberg aan jiujitsu doet, schreef Musk: "Ik ben wel in voor een kooigevecht als hij dat ook is." De baas van Facebook vroeg vervolgens in een Story op Instagram waar hij dan naartoe moest.

"Vegas Octagon", tweette Musk daarna. Dat is een arena in Las Vegas die officieel de UFC Apex heet. Daar worden doorgaans professionele MMA-wedstrijden gehouden. Musk heeft al een tactiek bedacht. "Ik heb een geweldige beweging die 'De Walrus' heet, waarbij ik gewoon op mijn tegenstander ga liggen en niets doe."

Musk is langer, Zuckerberg wint jiujitsuwedstrijden

Het lijkt sterk dat er daadwerkelijk een gevecht komt. Een woordvoerder van Meta zegt tegen The Verge dat "het verhaal voor zich spreekt". Twitter heeft niet gereageerd.

Elon Musk is 51 jaar en bijna 1,90 meter lang. Mark Zuckerberg is met zijn 39 jaar een stuk jonger. Hij is ook kleiner (1,71 meter). Van Zuckerberg is bekend dat hij aan vechtsport doet en jiujitsutoernooien wint.