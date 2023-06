NU+ Je ex vervangen en brand creëren: dit kan allemaal met AI in Photoshop

Met Photoshop kun je nu makkelijker dan ooit foto's bewerken door mensen en objecten toe te voegen of juist weg te halen. Allemaal dankzij de toevoeging van kunstmatige intelligentie. Maar het levert soms ook lachwekkend slechte creaties op.

Met Photoshops nieuwe testfunctie 'Generatief vullen' kun je een bewolkte hemel op de foto vervangen door een heldere lucht met een stralende zon. Of je verwijdert je ex uit een familieportret.

Je selecteert een onderdeel van een foto en vervolgens kun je daar iets aan toevoegen, een deel vervangen of een storend element verwijderen. Een kind kan de was doen. Het is zelfs mogelijk om een foto te laten uitbreiden met AI. Dan fantaseert Photoshop over wat er buiten de randen van de foto gebeurt.

Online zijn veel mensen daar al mee aan de slag gegaan. Hoe zou de Mona Lisa eruitzien als het doek doorloopt? Of dit shot uit de film Reservoir Dogs?

Met eigen foto's werkt het ook. De eerste foto hieronder is het origineel, de tweede is aangevuld met AI.

© NU.nl/Rutger Otto © NU.nl/Rutger Otto Toon alleen het Plaatje Toon alleen het Plaatje Foto buiten de kaders uitgebreid met AI

Foto buiten de kaders uitgebreid met AI

Photoshop fantaseert minder goed dan concurrentie

De afgelopen maanden werden kunstgeneratoren zoals Midjourney, DALL-E en Stable Diffusion populair. Deze programma's kunnen op basis van teksten compleet nieuwe afbeeldingen maken.

Heel nieuwe afbeeldingen genereren werkt nog een stuk minder goed in Photoshop dan in andere programma's. Je kunt een leeg canvas laten vullen door creaties uit de Photoshop AI, maar in vergelijking met Midjourney zijn de resultaten een stuk minder overtuigend. De fouten zitten vaak in vervormde onderwerpen en vreemde belichting.

Vergelijk onderstaande afbeeldingen maar eens. We vragen Midjourney en Photoshop om een foto van clown die in een bar iets leest op zijn telefoon terwijl hij koffiedrinkt. De eerste afbeelding is van Midjourney, de tweede van Photoshop. Het verschil in realisme is opvallend.

© NU.nl/Rutger Otto © NU.nl/Rutger Otto Toon alleen het Plaatje Toon alleen het Plaatje AI-foto van een clown met zijn telefoon

AI-foto van een clown met zijn telefoon

Onderwerpen wegknippen werkt geweldig

Maar als je Generatief vullen gebruikt als instrument om bestaande plaatjes aan te passen, zijn de resultaten vaak beter. Wat voorheen met de hand moest, kan nu geautomatiseerd. Dat betekent in theorie dat je ook zonder ervaring kan fotoshoppen.

Waar de AI van Photoshop juist in uitblinkt, is objecten en personen uit een foto knippen. Even selecteren en klikken op 'persoon verwijderen', dan doet de software de rest. De computer bedenkt dan wat achter dat onderwerp te zien zou zijn en geeft daar een invulling aan. Zelfs met drukke achtergronden werkt dit doorgaans overtuigend.

Hieronder een voorbeeld van een persoon die toevallig net door het beeld loopt. Met een druk op de knop haal je hem weg. Het is niet perfect. Als je beter kijkt, zie je dat de stoelen niet allemaal goed zijn afgebeeld. Ook staat er een ondefinieerbare nieuwe persoon op de foto. Maar als je dit plaatje deelt op Instagram, zal er geen haan zijn die ernaar kraait.

In het volgende voorbeeld zie je wat mensen voor een schilderij in een museum. Ook dat groepje haal je gemakkelijk weg zonder dat het opvalt.

Mensen wegtoveren met AI

Combineren van bestaand en nieuw beeld

Het is ook mogelijk om foto's aan te vullen met iets wat er nog niet op stond. Dat kun je bijvoorbeeld doen met mensen. Je kunt de ene groep mensen vervangen door de andere.

Een persoon van de achterkant komt nog redelijk uit de verf. Maar laat je de computer mensen ontwerpen die in de camera kijken, dan levert dat vaak misvormingen op in de handen en gezichten.

© NU.nl/Rutger Otto Toon alleen het Plaatje Toon alleen het Plaatje Mensen vervangen met AI

Mensen vervangen met AI

Ook kwalijke bewerkingen makkelijker

Je kunt ook allerlei andere dingen toevoegen aan afbeeldingen. Zo zie je in onderstaande slideshow hoe een boot, 'buitenaardse luchtschepen' en orka's zijn toegevoegd aan een foto van Londen.

In het voorbeeld zie je ook hoe beelden op een misleidende manier te bewerken zijn. Zo kun je grote rookpluimen over de skyline van een stad plaatsen, waardoor het lijkt dat er een grote brand is ontstaan.

Dat soort aanpassingen waren met de hand natuurlijk al langer mogelijk in Photoshop. Maar AI maakt afbeeldingen met misleiding en desinformatie een stuk makkelijker. Daarom staat het programma het niet toe om bepaalde woorden te gebruiken. Bommen, rook en ufo's kunnen daarom niet opgevraagd worden. Al is het wel mogelijk om ze in beeld te krijgen met zoekwoorden die niet op de zwarte lijst staan.

AI-toevoegingen aan foto's

Haken en ogen

De kunstmatige intelligentie die Adobe nu in de testversie van Photoshop aanlevert, is nog niet perfect. Het werkt reuze simpel en het is fijn dat de computer steeds drie opties genereert om uit te kiezen. Maar niet alle aanvullingen leveren realistische onderwerpen op. Ongetwijfeld wordt dit in de toekomst beter met updates voor het bewerkingsprogramma.