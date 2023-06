KPN neemt Nederlandse tak van provider Youfone over voor 200 miljoen euro

Alle Nederlandse activiteiten van Youfone worden overgenomen door KPN. De provider maakt al gebruik van de netwerken van KPN en heeft in Nederland ruim 540.000 klanten. Daarmee was Youfone een van de grootste zelfstandige aanbieders in het land.

Voor de overname betaalt KPN ongeveer 200 miljoen euro. Na overname blijft Youfone beschikbaar via de netwerken van KPN. Voor klanten verandert er voorlopig niets.

Volgens KPN blijft Youfone zelfstandig opereren binnen het concern. In een verklaring noemt KPN Youfone "een snelgroeiende en uitdagende telecomaanbieder met een onderscheidend merk dat KPN graag toevoegt aan zijn portfolio, naast merken als XS4ALL, Solcon en Simyo."

Youfone is in 2008 in Rotterdam opgericht door Valentijn Rensing. Het idee was om scherp geprijsde abonnementen aan te bieden om daarmee de concurrentie met grote telefoonaanbieders aan te gaan.

Maar in de eerste jaren waren de kosten te hoog en de organisatie te groot. Daarom vroeg het bedrijf in 2010 faillissement aan. Daarna kocht Rensing het bedrijf terug van de curator en slaagde hij er alsnog in Youfone succesvol te maken.