Voor het eerst in 13 jaar rijden er weer Google Street View-auto's door Duitsland

Binnenkort kun je Duitse straten weer virtueel verkennen in Google Maps. Vanwege privacybezwaren stopte Google in 2010 met Street View in Duitsland, maar dertien jaar later waagt het bedrijf een nieuwe poging.

Op Google Maps kun je bij de meeste Nederlandse straten en wegen een willekeurig punt aanwijzen om een 360 gradenfoto van die locatie te openen. Zo krijg je een indruk van hoe de omgeving eruitziet. Dat is bijvoorbeeld handig als je voor vertrek de buurt van een vakantieadres wil verkennen. Of als je van de buitenkant wil bekijken of een restaurant rolstoeltoegankelijk is.

Deze Street View-functie is in meer dan honderd landen beschikbaar. Maar in Duitsland is het aanbod veel kleiner dan in de rest van de wereld. Alleen in een paar steden, waaronder Berlijn, München en Keulen, zijn de 360 gradenfoto's op straatniveau te zien. Maar die afbeeldingen zijn flink verouderd. Na 2008 en 2009 zijn ze niet vernieuwd.

Dat komt door privacybezwaren in Duitsland. Honderdduizenden huishoudens in het land wilden niet dat de gevels van hun huizen online kwamen te staan. Ook de Duitse privacytoezichthouders dienden bezwaren tegen Street View in. Daarna verschenen jarenlang geen nieuwe foto's van Duitse straten.

Nieuwe foto's verschijnen vanaf juli

Google kondigde recent aan Street View toch terug te brengen. Volgens het concern vragen steeds meer inwoners en Duitse bedrijven om een update van Street View.

Vanaf donderdag kunnen mensen in Duitse steden de Street View-auto's van Google weer tegenkomen. Het duurt dan nog zeker een maand voordat de nieuwe foto's op Google Maps verschijnen.

Dit keer pakt het bedrijf het iets anders aan om eventuele privacybezwaren voor te zijn. Google werkt daarvoor samen met verschillende toezichthouders.

Je kunt zelf een verzoek indienen om informatie te laten vervagen Ga naar Google Maps op je computer.

Navigeer naar de betreffende locatie.

Open Street View op de plek waar je iets wil censureren.

Klik op 'Report a problem'.

Plaats het rode vierkant over het onderwerp.

Maak duidelijk waarom de aanpassing nodig is.

Dien het verzoek in.

Blurren wat niet in beeld mag

"Voordat we de nieuwe foto's plaatsen, verwijderen we afbeeldingen die ruim dertien jaar oud zijn", meldt het bedrijf. "Je kunt voorafgaand aan de publicatie van de nieuwe foto's al aangeven of jouw huis of appartement vervaagd moet worden. Ook op een later moment kan dat nog."

Overigens past Google wereldwijd foto's op die manier aan. Standaard worden alle gezichten van passanten en nummerborden van auto's geblurd.