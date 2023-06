Tinder start campagne om nare seksuele ervaringen bij gebruikers te voorkomen

Tinder gaat zijn gebruikers samen met het Centrum Seksueel Geweld voorlichting geven over seksueel geweld. De campagne zet in op het voorkomen van nare seksuele ervaringen en op hulp erna.

De gevolgen zijn vaak groot voor mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Zij ervaren vaak eenzaamheid, schuldgevoelens en ernstige psychische klachten, die jarenlang kunnen aanhouden. Slachtoffers krijgen daarnaast vaak zelf de schuld van het misbruik als ze over hun ervaringen praten.

Tinder heeft zijn datingapp daarom voorzien van een zogenoemde 'Swipe Card'. Die verwijst naar de website van het Centrum Seksueel Geweld. Gebruikers kunnen daar informatie vinden over wat ze kunnen doen na een nare seksuele ervaring en over hoe de hulporganisatie kan ondersteunen.

"Daten zou leuk en gezellig moeten zijn", zegt Iva Bicanic, directeur van het Centrum Seksueel Geweld. "Meestal is dat ook het geval, maar helaas loopt het soms ook anders af."

Veel slachtoffers van een nare seksuele ervaring zijn in de war door wat hen is overkomen en twijfelen over wat ze moeten doen, zegt Bicanic. "Dankzij de samenwerking met Tinder kunnen we mensen die een nare seksuele ervaring tijdens of na hun date ervaren informeren over waar ze snel de juiste hulp kunnen krijgen."

Tinder onderstreept dat de campagne een gezamenlijk initiatief is van de datingapp en het Centrum Seksueel Geweld. Het gaat niet om een betaalde samenwerking. De Swipe Card met informatie van de hulporganisatie is van 21 juni tot en met 31 december te vinden in de Tinder-app.