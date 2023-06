Toezichthouders moeten ons beter beschermen tegen de gevaren van AI

Delen via E-mail

De rechten van consumenten op het gebied van veiligheid en privacy moeten centraal staan bij de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Consumentenorganisaties roepen toezichthouders daarom op om met regels en toezicht te komen.

Allemaal leuk en aardig, maar dat brengt ook risico's met zich mee. Zoals misleiding, manipulatie, discriminatie, fraude en misbruik van persoonlijke informatie met zich mee. Dat concludeert de Noorse zusterorganisatie van de Consumentenbond Forbrukerradet in een rapport .

Op basis van het Noorse onderzoek roepen consumentenorganisaties in Europa en de Verenigde Staten toezichthouders op om ervoor te zorgen dat AI veilig is. In Nederland heeft de Consumentenbond die oproep gericht aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering).