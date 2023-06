KPN koopt glasvezelnetwerk dat investeerder voor T-Mobile heeft aangelegd

Telecomprovider KPN heeft glasvezelnetwerken in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven gekocht van investeringsfonds Primevest. Dat is opvallend, want de geldschieter heeft die netwerken eerder samen met T-Mobile aangelegd.

In Den Haag, Rotterdam en Eindhoven zijn 127.000 woningen aangesloten op het glasvezelnetwerk dat nu wordt overgenomen door KPN. T-Mobile is de hoofdhuurder van dat netwerk. "De overeenkomst tussen Primevest en T-Moible zal door KPN gerespecteerd worden", zegt een woordvoerder van KPN tegen NU.nl.

De overname van het glasvezelnetwerk is opvallend, omdat T-Mobile zich de afgelopen vier jaar heeft opgeworpen als glasvezelconcurrent van KPN. Het glasvezelnetwerk dat T-Mobile samen met investeerder Primevest in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven heeft aangelegd, was de eerste stap van de provider op de Nederlandse glasvezelmarkt.

In de Haagse wijk Segbroek leidde dat zelfs tot problemen. Kort nadat Primevest glasvezel had aangelegd, werd de straat opnieuw opengebroken voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van KPN. Daardoor hebben woningen in die wijk nu twee glasvezelaansluitingen, die na de overname nu beide van KPN zijn. Consultancybureau Stratix becijfert dat de overlap ongeveer 18.000 aansluitingen bedraagt.

KPN vervangt ouderwetse telefoonlijn door glasvezel

KPN is naar eigen zeggen bezig met het vervangen van de telefoonlijn door glasvezel. Veel mensen gebruiken die koperlijn nog voor hun internetverbinding, maar glasvezel is beter en sneller. De provider wil die klus voor eind 2026 in 80 procent van Nederland geklaard hebben.

Dat betekent volgens de woordvoerder van het telecombedrijf dat er mogelijk op meer plekken in Nederland dubbele glasvezelnetwerken aangelegd worden. "We willen ervoor zorgen dat klanten met een telefoonlijn overal kunnen overstappen op ons eigen glasvezelnetwerk."