Nog duizenden Reddit-groepen in protest tegen beleid, maar zonder effect

Bijna negenduizend Reddit-fora gingen begin deze week op zwart. Twee dagen was het idee. Om te protesteren tegen plotselinge kosten waarmee onafhankelijke ontwikkelaars vanaf juli worden opgezadeld. Ruim de helft van de fora is vijf dagen later nog steeds dicht. En Reddit-topman Steve Huffman is niet van plan iets te veranderen aan zijn plannen.

Reddit besloot recent om ontwikkelaars te laten betalen voor toegang tot zijn systemen. Dat was tot nu toe nooit nodig. Het stelde onafhankelijke makers in staat om apps te maken waarmee gebruikers op Reddit konden. Veel van de populaire apps werden in een tijd gemaakt dat Reddit zelf nog geen eigen app aanbood.

Omdat de ontwikkelaars straks moeten betalen, kunnen ze hun apps niet meer financieren. Zo heeft de ontwikkelaar van Apollo al aangegeven binnenkort te moeten stoppen met zijn app. Veel Reddit-gebruikers komen hier tegen in opstand.

Ruim de helft van de Reddit-fora die op zwart gingen om te protesteren, is nog steeds beperkt of privé. Het gaat om meer dan 4.800 groepen. Sommige van hen, zoals r/aww en r/music, hebben meer dan 30 miljoen leden. Ook andere groepen met miljoenen gebruikers blijven voorlopig op zwart.

Reddit voor Nederlanders is weer bereikbaar

In Nederland zijn enkele grote groepen ook nog steeds gesloten. Zo blijven de fora r/Amsterdam, r/Utrecht en r/Rotterdam (met tienduizenden leden) voorlopig protesteren.

De moderatoren van r/thenetherlands hebben de blokkade inmiddels opgeheven. Het is niet duidelijk of zij nog overwegen om weer op zwart te gaan, al spreken tientallen leden hun onvrede uit over het opgeven van de staking.

Reddit-topman houdt vast aan nieuw beleid

Reddit is niet van plan water bij de wijn te doen. Eerder zei Huffman tegen zijn werknemers dat de staking weinig effect had op de omzet van het bedrijf. "Dit gaat weer voorbij", zei hij tegen hen. Inmiddels is zo'n 80 procent van de vijfduizend populairste groepen op Reddit weer toegankelijk.