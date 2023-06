Nederlandse programmeur krijgt 2,5 jaar cel in langlopende Megaupload-zaak

De Nederlandse programmeur Bram van der Kolk gaat 2,5 jaar de cel in vanwege zijn betrokkenheid bij Megaupload, een website waarop bestanden gedeeld konden worden. De slepende zaak in Nieuw-Zeeland duurde elf jaar.

In 2012 werd Megaupload op last van de Amerikaanse FBI gesloten. Sindsdien wordt het drietal vervolgd. In de Verenigde Staten werden ze verdacht van schending van auteursrechten en witwaspraktijken.

Er volgde een jarenlange procedure om de verdachten uit te leveren aan de Verenigde Staten. De drie mannen wonen inmiddels in Nieuw-Zeeland, waar ze de uitlevering aanvochten. Uiteindelijk troffen Van der Kolk en Ortmann een schikking met de autoriteiten, waardoor ze in Nieuw-Zeeland aangeklaagd konden worden.

Dotcom heeft overigens geen deal gesloten met de autoriteiten. "Ik zal blijven vechten", schreef hij vorig jaar. "Want in tegenstelling tot mijn medegedaagden zal ik het onrecht dat ons is aangedaan niet accepteren. Als ik naar de gevangenis moet voor wat Megaupload-gebruikers deden op onze site, dan zitten veel directeuren van grote techbedrijven in hetzelfde schuitje als ik."