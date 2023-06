Ddos-aanval zorgt op aantal scholen voor vertraging bij eindexamenuitslagen

Zeker vijftien scholen hebben de eindcijfers van examenleerlingen woensdag later moeten vaststellen. Dat komt door een forse ddos-aanval op Somtoday, het digitale informatiesysteem van honderden scholen.

"We betreuren het echt dat dit is gebeurd", zegt een woordvoerder van Somtoday tegen NU.nl. "Dit is de dag der dagen en leerlingen zitten echt in de stress."