Europees Parlement stemt in met belangrijk wetsvoorstel over AI

Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met de inhoud van de aanstaande AI-wet. Het dreigde nog even spannend te worden vanwege onenigheid over een verbod op gezichtsherkenning.

De AI-wet moet ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie in Europa op een verantwoorde manier wordt gebruikt. Zo mogen AI-systemen niet discrimineren en worden ze getoetst op mogelijke schendingen van mensenrechten.

Een grote meerderheid van het Europees Parlement stemde voor de AI-wet. Nu kunnen de onderhandelingen tussen het parlement en de Europese Raad beginnen over de precieze invulling van de wet. Begin 2024 wordt een definitieve overeenkomst verwacht.

Dinsdag was het laatste debat voorafgaand aan de stemming. Eurocommissaris Margrethe Vestager noemde het een historisch moment. "De hele wereld kijkt mee", zei ze. "De Europese Unie is het eerste rechtsgebied ter wereld die duidelijke regels over het gebruik van AI opstelt."

AI heeft veel mogelijkheden, maar volgens de Europarlementariërs moeten mensen centraal blijven staan. Voor sommige AI-systemen is helemaal geen ruimte in Europa. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om systemen die het gedrag van burgers analyseren en hen op basis daarvan beoordelen, zoals in China gebeurt.

Geen gezichtsherkenning met AI

Een heikel punt voorafgaand aan de stemming was realtime gezichtsherkenning. Daarmee kunnen mensen in de publieke ruimte gefilmd en direct geïdentificeerd worden.

Critici zien dat als een grove schending van de privacy van burgers. Voorstanders gooien het op uitzonderingen, bijvoorbeeld voor de opsporing van vermiste kinderen of om terroristische aanvallen te voorkomen.

Tijdens de stemming bleek een duidelijke meerderheid voor het verbieden van realtime gezichtsherkenning.

Het Europees Parlement vindt het ook belangrijk dat de impact van AI-gebruik gecontroleerd moet blijven worden. Soms lijkt een algoritme aan de regels te voldoen, maar gaat het in de praktijk mis.